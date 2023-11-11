ملك الأردن: مبدأ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لوقف القتل في غزة

أخبار ليبيا 24

شدّد ملك الأردن عبد الله الثاني على أن مبدأ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لوقف القتل والدمار في فلسطين

وأضاف ملك الأردن خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، أن الظلم الواقع على الفلسطينيين هو دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم، مشيرًا إلى ان بلاده ستواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى فلسطين

بدوره… قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أمريكا والغرب يدعيان حقوق الإنسان لكنهما نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل، على حد تعبيره.

وأضاف أردوغان، أن إسرائيل تحاول الانتقام لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء، مشيرًا على أن 73 في المئة من الذين فقدوا أرواحهم في غزة والضفة هم من النساء والأطفال، وفقَ قوله.