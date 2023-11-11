مركز مصراتة الطبي يجري أولى عمليات القلب المفتوح بنجاح

أخبار ليبيا 24

أجرى مركز مصراتة الطبي محمد النيهوم، أولى عمليات القلب المفتوح لأول مرة في تاريخ المركز، وكللت العملية بالنجاح، وتخضع الحالة لعناية فائقة لمدة يومين.

وأضاف الناطق باسم المركز محمد النيهوم، في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن الفريق الطبي يتجهز لإجراء العملية الثانية لهذا اليوم ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل.

وأشار إلى أن المركز افتتح قسم القلب الأسبوع الماضي وهو مجهز بثمانية أسرة للعناية، ولعدم وجود قوائم انتظار سابقة سيكون القسم جاهزا لإجراء العمليات لمن تتطلب حالتهم الصحية ذلك.