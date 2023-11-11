مدير إدارة الثروة الحيوانية بالبيضاء يحذّر من مرضين قاتلين يهددان الأبقار والأغنام

أخبار ليبيا 24

ناشد، مدير إدارة الثروة الحيوانية الجبل الأخضر، صالح بومباركة، الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفوري بعد انتشار مرض “الجلد العقدي” بالأبقار و”جدري الأغنام” في بلدية البيضاء.

وقال بومباركة، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن مرض الجلد العقدي هو من الأمراض الشائعة في دول الجوار مصر والسودان، لكنه لأول مرة يظهر في ليبيا.

وأضاف، أن هذا المرض لا نملك دراية كافية عليه. وقال بومباركة: “نحن كإدارة الثروة الحيوانية ومكتب الصحة الحيوانية عندما وردتنا بلاغات من المربيين، قامت فرقنا الطبية بسحب عينات، حيث أظهر النتائج وجود “الجلد العقدي”.

إصابات بالمئات

وأضاف، أنّه تمّ تسجيل 142 إصابة خلال أسبوع واحد، ونفوق أكثر من 20 بقرة، لافتًا إلى أن عملية الحصر في ازدياد والبلاغات لا زالت مستمرة.

وأوضح بومباركة، أن المرض منتشر بشكل كبير وينتقل عن طريق البعوض والافرازات الأنفية واللعاب والتلقيح.

وقال: “هذا المرض انتشر بعد عاصفة دانيال التي ضربت الشرق الليبي، بسبب تلوث المياه وانتشار الجثث في الأودية”، لافتًا إلى أن الوضع “كارثي جدًا”.

وتابع بومباركة: “بالإضافة إلى انتشار مرض الجلد العقدي للأبقار عادت إصابة الأغنام بالجدري، الذي لم يظهر منذ سنوات”.

وقال: “كنا نسيطر على جدري الأغنام بالتحصينات، ولكن بسبب تقصير الدولة مؤخرًا لا توجد تحصينات، ما أدى لرجوعه وبقوة”.

وأضاف، أن الجدري تسبب في نفوق الرضع وكذلك حدوث حالات اجهاض تصل إلى 80‎%‎”.

وقال بومباركة، إن إدارة الثروة الحيوانية ومكتب الصحة الحيوانية والمختصين من موظفين وأطباء يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، لكن هذه الإشكالية تريد حلولا عاجلة ولا تحتمل الانتظار.

وأكد بومباركة، على مخاطبة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، لكن للآن لم تتلقى إدارته أي رد من قبلها.