ليبيا تواجه السودان في مباراة ودية

يتأهب المنتخب الليبي الأول لكرة القدم ، الأحد ،لخوض مباراة ودية مع نظيره المنتخب السوداني على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي”، وذلك استعدادا للقاء إسواتيني في أولى مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتحت قيادة المدرب الصربي “ ميتشو “ ، سيبدأ منتخبنا رحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم2026 عبر بوابة السودان الودية، طامحا في ذات السياق للظهور بمظهر مشرف في مجموعته خلال التصفيات.

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا ستواجه كل من منتخبي إسواتيني والكاميرون تواليا’ وذلك لحساب الجولة الأولى والثانية لفرق المجموعة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدةالأمريكية وكندا والمكسيك، هذا وتضم المجموعة أيضاً منتخبات أنغولا وكاب فيردي وموريشيوس.