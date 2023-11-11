ليبيا الثانية عالميا في دعم غزة بالمساعدات

أخبار ليبيا 24

كشف، الهلال الأحمر المصري، عن حجم المساعدات الإنسانية، المقدمة من الدول العربية والأجنبية، لصالح غزة حتي 10 نوفمبر 2023، من بينها ليبيا التي قدّمت 546.9 طن من المساعدات.

وحلّت مصر في المرتبة الأولى، حيث قدمت مصر 6944.29 طنا تلتها ليبيا في المرتبة الثانية بـ 546.9 طن.

وشكّلت المساعدات الغذائية حوالي 50% بينما شكلت المساعدات الطبية حوالي 25% والمساعدات الإغاثية 25% من إجمالي المساعدات التي وصلت غزة.

والدول التي قدمت مساعدات لـ غزة، هي: الجزائر 104 أطنان والبحرين 79 طنا والبرازيل 3 أطنان وبريطانيا 56.3 طن وكولومبيا 10 أطنان والدنمارك 42 طنا ومصر 6944.29 طنا والإمارات 13.5 نص وفرنسا 48.2 طن واليونان 5 أطنان والهند 38 طنا.

وقدّمت إندونيسيا 23.8 طن والعراق 18 طنا واليابان 8.6 طن والأردن 20.8 طن والكويت 412 طنا وليبيا 546.9 طن وماليزيا 16 طنا والمغرب 25 طنا وباكستان 165.6 طن وقطر 286 طنا وروسيا 115 طنا والسعودية 33 طنا وتونس 12.5 طنا وتركيا 203.6 طنا وتركمانستان 14.3 طن وفنزويلا 18.15 طنا.