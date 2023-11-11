غزة… خروج 20 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة

أخبار ليبيا 24

أكدتْ وزارة الصحة الفلسطينية، خروج 20 مستشفى من أصل 35 في غزة عن الخدمة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أرجعتْ خروج المستشفيات عن الخدمة بسبب قصف إسرائيلي مباشر أو نفاد الوقود منها وانقطاع الكهرباء، أو بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال.

من جهتها… أكدتْ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، أنّ طفلاً غزيًا يفقد حياته كل 10 دقائق في المتوسط، بحسب المنظمة.

بدوره ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن عدد الشهداء من الأطفال في غزة والضفة الغربية بلغ 5143 طفلا شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

ونقل التقرير عن وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الأطفال الذين استشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 3900 طفل شهيد، بالإضافة إلى وجود 1200 طفل مفقود تحت الأنقاض في عداد الموتى.