عقب خروجهم من السجن.. تفاصيل ضبط شخصين داخل مزرعة مواطن

أخبار ليبيا 24

تمكن “مركز شرطة بوعطني” بمديرية أمن بنغازي، من الكشف عن تفاصيل ضبط شخصين داخل مزرعة مواطن وسرقتهما لأغراض تقدر بمبلغ “11.000” ألف دينار.

عُقب ورود بلاغ من مواطن ضد شخصين وجدهم داخل مزرعته، وأفاد بأن المزرعة بها منزل ومخزن وعند الحديث معهم حاولوا الاعتداء عليه وأخبروه بأنهم لن يخرجوا وقاموا بطرده.

وعلى الفور أصدر رئيس المركز عميد حمد البرعصي تعليماته بسرعة الانتقال وضبط كل من في مزرعة الشاكي وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق مقدم فرج البرغثي تم انتقال أعضاء التحريات برفقة الشاكي إلى مزرعته.

وتم الدخول إلى المزرعة وضبط الشخصين سالفي الذكر وقام الشاكي بتفقد المزرعة فوجد محتويات المخزن مسروقة وهي عبارة عن أجهزة منزلية وكذلك سرقة محتويات المنزل وتقدر قيمة المسروقات “11.000” ألف دينار.

وتم الانتقال إلى المركز وبالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى “ص.م.أ” من مواليد 1987 ليبي الجنسية والثاني يُدعى “م.خ.ع” من مواليد 2002 ليبي الجنسية، وبالبحث عنهم بالمنظومة الخاصة بالمطلوبين اتضح انهم مطلوبون على ذمة ثلاثة محاضر، سرقة واعترفوا بما نُسب إليهم وأفادوا أنهم خرجوا من السجن ولم يجدو مأوى إلا مزرعة الشاكي فقاموا بالدخول إليها وسرقتها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.