طرابلس.. اختتام دورة تدريبية في مجال أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية

11 نوفمبر، 2023 11:08 ص
0 1

أخبار ليبيا 24

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب دورة تدريبية في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، وذلك بمشاركة 20 عضواً بالنيابة العامة الليبية.

وأوضح مكتب النائب أن الدوري المنفذة من قبل الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية هي النسخة الثانية حيت كانت نسختها الأولى في النصف الأول من هذا العام.

وذكر المكتب أن الدورة مصممة في المرحلة الأولى لسلطة التحقيق ومن ثم لبقية مكونات منظومة العدالة الجنائية، من الأطر الفنية المشغلة لمنظومات النيابة العامة، وكذلك هيئات المحاكم المعنية، ومأموري الضبط المتخصصين.

وتهدف الدورة إلى تنمية المعارف والمهارات اللازمة، وجسر الفجوة في القدرة التشغيلية، وتعزيز المرونة الرقمية، مواكبة لاستراتيجية هيئة النيابة العامة المتعلقة برقمنة العدالة.

 

11 نوفمبر، 2023 11:08 ص
0 1

المزيد من الأخبار

ضبط مطلوب في عدة جرائم في صبراتة

11 نوفمبر، 2023 11:00 ص

بعد توقفه لـ 10 سنوات.. إعادة أحد آبار النفط بحقل زلطن للعمل

11 نوفمبر، 2023 10:53 ص

توغي: نأمل تسجيل كافة المواقع الليبية على لائحة اليونسكو للتراث العالمي

11 نوفمبر، 2023 10:30 ص
طقس ليبيا

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق الشمال الشرقي

11 نوفمبر، 2023 10:01 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى