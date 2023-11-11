طرابلس.. اختتام دورة تدريبية في مجال أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية

أخبار ليبيا 24

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب دورة تدريبية في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، وذلك بمشاركة 20 عضواً بالنيابة العامة الليبية.

وأوضح مكتب النائب أن الدوري المنفذة من قبل الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية هي النسخة الثانية حيت كانت نسختها الأولى في النصف الأول من هذا العام.

وذكر المكتب أن الدورة مصممة في المرحلة الأولى لسلطة التحقيق ومن ثم لبقية مكونات منظومة العدالة الجنائية، من الأطر الفنية المشغلة لمنظومات النيابة العامة، وكذلك هيئات المحاكم المعنية، ومأموري الضبط المتخصصين.

وتهدف الدورة إلى تنمية المعارف والمهارات اللازمة، وجسر الفجوة في القدرة التشغيلية، وتعزيز المرونة الرقمية، مواكبة لاستراتيجية هيئة النيابة العامة المتعلقة برقمنة العدالة.