دعم لتطوير مستشفى سوسة

في تصريح صحفي قال مدير مستشفى سوسة الدكتور “ عبد السلام رجب “ أن المستشفى كان يعاني من فترةمن نقص كبير في الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية ولكن تم تغطية هذه النواقص والاحتياجات بعد أن تلقينا دعم مباشر من القيادة العامة للجيش الليبي ووزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من النواب .

وأضاف “ رجب “، أن المستشفى يخضع هذه الفترة لعمليات صيانة وتطوير، حيث تم استحداث قسم جديد وهوقسم العناية الفائقة تستوعب (6) حالات مرضية حرجة وقد تم تزويده بأحدث المعدات والأجهزة الطبية كما تم تركيب جهاز حديث خاص بالأشعة المقطعية المعروف بــ (CT-SCAN) وتم تحديث كل الأجهزة الطبية في أقسامالنساء والولادة والجراحة والمسالك والعظام بالإضافة لتطوير قسم التحاليل الطبية وبنك الدم واستحداث قسمبالمستشفى يتضمن مصنع حديث لإنتاج غاز الأكسجين.

ونوه مدير المستشفى أن الإشكالية التي تواجه المستشفى في هذه الفترة هي النقص في الأطقم الطبية والطبيةالمساعدة خاصةً أن المستشفى يغطي مساحة جغرافية واسعة ويتدفق عليه كثير من المرضى في فترة فصل الربيع والصيف التي تشهد فيها المنطقة نشاط سياحي واسع.