حكومة حماد تبحث آلية الانتقال الاقتصادي من القطاع العام إلى الاستثمار

11 نوفمبر، 2023 11:51 م
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أخبار ليبيا 24

استقبل وزير الاستثمار علي السعيدي في مكتبه بمقر الحكومة الليبية في مدينة بنغازي، رئيس مجلس إدارة ائتلاف شركة “BFI”الصينية صالح عطية وعدد من الخبراء.

وأكد السعيدي وجوب الانتقال الاقتصادي من القطاع العام إلى الاستثمار، حيث أن الاقتصاد الليبي يحتاج إلى دفعة قوية نحو الانفتاح على الاستثمار بديلاً عن ثقافة الاعتماد على اقتصاد الدولة، منوهاً إلى ضرورة أن يتفهم المواطن الليبي أن المشروعات المطروحة للاستثمار سوف تسهم في تحقيق نقلة جدية في مستوى الخدمات التي يحتاجها في القطاعات الخدمية كافة.

وبين أن الوزارة تبدي تعاوناً كاملاً مع أي جهة استثمارية تساهم بجدية في دعم الاقتصاد الوطني وتستهدف تطوير وتأهيل الكوادر الليبية.

ومن جهته، ثمن عطية جهود وزارة الاستثمار في تسهيل كافة الإجراءات وتذليل كل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية المزمع انطلاقها فعلياً في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الائتلاف يبدي تفاهما كبيرا لطبيعة الاحتياجات الأساسية في كافة القطاعات الخدمية الحيوية بالنسبة للمواطن الليبي.

وفي ختام الزيارة تقدم الوفد بخالص الشكر لمعالي الوزير على مجهوداته في دعم مشروعات التنمية المستدامة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدولة الليبية وأن تسهم مثل هذه المشروعات في نهضة الوطن والمواطن.

11 نوفمبر، 2023 11:51 م
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