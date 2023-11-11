حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية إسرائيلية

أخبار ليبيا 24

تمكن حزب الله اللبناني، من استهداف ثكنة إسرائيلية عسكرية بواسطة أسلحة صاروخية.

وأكد حزب الله في بيانٍ له أنّ قواته استهدفت قوة مشاة وآليات إسرائيلية في منطقة حدب يارون على الحدود اللبنانية، وحققت إصابات مؤكدة، بحسب البيان.

وفي وقتٍ سابق… استهدفَ مقاتلو حزب الله اللبناني قوة مُشاة إسرائيلية في موقع شوميرا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بحسب بيان الحزب.

وأكد الحزب اللبناني في بيانه أن هذا الهجوم؛ أدى إلى إيقاع إصابات مؤكَّدة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

من جهةٍ أخرى.. قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن بلادهُ «تتخذ وضعاً دفاعياً على الجبهة اللبنانية» على حد قوله

وأضاف المسؤول الإسرائيلي في تصريحات صحفية: «بعد يوم واحد من القضاء على حماس ستطبق إسرائيل الدروس المستفادة» على مقاتلي حزب الله اللبناني» على حد تعبيره