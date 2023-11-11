حادث تصادم بين سيارتين وسط شارع النصر بطرابلس

أخبار ليبيا 24

وقع حادث تصادم بين سيارتين، اليوم السبت، وسط شارع النصر بطرابلس، حيث ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أن الحادث وقع نتيجة السرعة والإهمال في الأخذ بمعايير السلامة أثناء القيادة.

ونشرت الوزارة، صور لتصادم السيارتين دون أن تقدم أي تفاصيل أخرى حول وقوع أضرار بشرية.

والخمس كشفت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، عن رقم صادم للوفيات جراء الحوادث المرورية في ليبيا خلال خمس سنوات.

وأعلنت الوزارة، عن ارتفاع مفرط في مؤشر حوادث المرور في ليبيا، حيث ذكرت أنّه تمّ تسجيل خلال الفترة من (2018 – 2022) عدد (9245) حالة وفاة.

كما أعلنت عن (11532) إصابة بليغة، بينما بلغ عدد المركبات المتضررة خلال الفترة المذكورة (39618) مركبة، بقيمة تقديرية بلغت 218 مليون دينار ليبي.