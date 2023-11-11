حادث تصادم بين سيارتين وسط شارع النصر بطرابلس

11 نوفمبر، 2023 3:41 م
0 3
حادث

أخبار ليبيا 24

وقع حادث تصادم بين سيارتين، اليوم السبت، وسط شارع النصر بطرابلس، حيث ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أن الحادث وقع نتيجة السرعة والإهمال في الأخذ بمعايير السلامة أثناء القيادة.

ونشرت الوزارة، صور لتصادم السيارتين دون أن تقدم أي تفاصيل أخرى حول وقوع أضرار بشرية.

والخمس كشفت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، عن رقم صادم للوفيات جراء الحوادث المرورية في ليبيا خلال خمس سنوات.

وأعلنت الوزارة، عن ارتفاع مفرط في مؤشر حوادث المرور في ليبيا، حيث ذكرت أنّه تمّ تسجيل خلال الفترة من (2018 – 2022) عدد (9245) حالة وفاة.

كما أعلنت عن (11532) إصابة بليغة، بينما بلغ عدد المركبات المتضررة خلال الفترة المذكورة (39618) مركبة، بقيمة تقديرية بلغت 218 مليون دينار ليبي.

الوسوم
11 نوفمبر، 2023 3:41 م
0 3

المزيد من الأخبار

بعد تسجيل إصابات بالبيضاء.. الشرطة الزراعية تمنع حركة الأبقار المصابة بـ “الجلد العقدي”

11 نوفمبر، 2023 4:42 م

المنفي بالقمة العربية الإسلامية بالرياض يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

11 نوفمبر، 2023 4:02 م

إيران: أمريكا شريك أساسي في الحرب على غزة

11 نوفمبر، 2023 3:37 م

غزة… خروج 20 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة

11 نوفمبر، 2023 3:36 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى