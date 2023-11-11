توغي: نأمل تسجيل كافة المواقع الليبية على لائحة اليونسكو للتراث العالمي

11 نوفمبر، 2023 9:51 ص
0 2

أخبار ليبيا 24

أكدت وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، أن انضمام ليبيا إلى اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي للعام 2003 تهدف إلى حماية تراث ليبيا الثقافي وإبرازه.

وأضافت، خلال مشاركتها في الدورة الـ42 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، أمس الجمعة، أنها تأمل تضافر جميع الجهود الوطنية من أجل إبراز دور ليبيا الثقافي، وتسجيل كافة المواقع الليبية على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

وأعلنت وزارة التعليم تقديم وثيقة مصادقة ليبيا على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي للعام 2003 إلى اليونسكو.

وقدم وزير التعليم موسى المقريف المصادقة خلال مشاركته في الدورة الـ42 للمؤتمر العام لليونسكو، وذلك خلال حفل رسمي أقيم الجمعة في المقر الرئيسي للمنظمة.

وخلال الحفل، قدمت 8 دول أخرى وثائقها للمصادقة على اتفاقياتها مع اليونسكو في عدة مجالات، شملت التعليم والتراث الثقافي.

وجرت المصادقة على الاتفاقية بقرار مجلس النواب رقم 9 لسنة 2022 م، واعتمدت فيما بعد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.

11 نوفمبر، 2023 9:51 ص
0 2

المزيد من الأخبار

طقس ليبيا

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق الشمال الشرقي

11 نوفمبر، 2023 10:08 ص

الداخلية تُعلن إنقاذها 147 مهاجرا قبالة سواحل زوارة

11 نوفمبر، 2023 9:43 ص

تواصل أعمال تركيب الوحدة البخارية الثانية بمحطة كهرباء خليج سرت

11 نوفمبر، 2023 9:33 ص

وصفت بالمرعبة.. ارتفاع إصابات الأطفال بالمياه الملوثة في البيضاء

11 نوفمبر، 2023 12:46 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى