توغي: نأمل تسجيل كافة المواقع الليبية على لائحة اليونسكو للتراث العالمي

أخبار ليبيا 24

أكدت وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، أن انضمام ليبيا إلى اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي للعام 2003 تهدف إلى حماية تراث ليبيا الثقافي وإبرازه.

وأضافت، خلال مشاركتها في الدورة الـ42 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، أمس الجمعة، أنها تأمل تضافر جميع الجهود الوطنية من أجل إبراز دور ليبيا الثقافي، وتسجيل كافة المواقع الليبية على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

وأعلنت وزارة التعليم تقديم وثيقة مصادقة ليبيا على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي للعام 2003 إلى اليونسكو.

وقدم وزير التعليم موسى المقريف المصادقة خلال مشاركته في الدورة الـ42 للمؤتمر العام لليونسكو، وذلك خلال حفل رسمي أقيم الجمعة في المقر الرئيسي للمنظمة.

وخلال الحفل، قدمت 8 دول أخرى وثائقها للمصادقة على اتفاقياتها مع اليونسكو في عدة مجالات، شملت التعليم والتراث الثقافي.

وجرت المصادقة على الاتفاقية بقرار مجلس النواب رقم 9 لسنة 2022 م، واعتمدت فيما بعد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.