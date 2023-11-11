تواصل أعمال تركيب الوحدة البخارية الثانية بمحطة كهرباء خليج سرت

11 نوفمبر، 2023 9:33 ص
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أخبار ليبيا 24

أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار الأعمال لتركيب الوحدة البخارية الثانية بمحطة كهرباء خليج سرت، وذلك لإنتاج 350 ميغاوات.

وفي تسجيل نشرته الشركة عبر صفحتها الرسمية الجمعة، قال مدير محطة كهرباء الخليج، الهمالي أبودبوس: “إن الطاقة الإجمالية لـ4 وحدات في المحطة هو إنتاج 1400 ميغاوات”.

 وأشار الهمالي إلى إنجاز الوحدة الأولى فقط بإنتاج 300 ميغاوات، بينما يقترب إنشاء الوحدة الثانية، ولا تزال الوحدتان الثالثة والرابعة ضمن خطط الإنجاز.

وأكد الهمالي تعاون عمال محطة الخليج، وعملهم على قدم وساق طول اليوم من أجل الانتهاء من الوحدة البخارية الثانية، وهو المشروع المتوقف منذ العام 2014.

وسيسهم المشروع في استقرار الشبكة العامة للكهرباء بشكل عام، وزيادة الإنتاج خاصة في المناطق القريبة من سرت.

11 نوفمبر، 2023 9:33 ص
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