تغريدة المنقوش عن موقف المجتمع الدولي من غزة تثير الجدل

أخبار ليبيا 24

أثارت وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل، في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، الجدل من جديد بعد تعليقها على أعمال القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض اليوم السبت، والتي أكدت فيها عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ حل سياسي لإنهاء العدوان على غزة.

وقالت الوزيرة التي اتهمت في وقت سابق بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، في تغريدة لها عبر موقع إكس (تويتر سابقا): “وسط استمرار ارتقاء الآلاف من الشهداء من المدنيين في غزة، اختتمت القمة العربية – الإسلامية الاستثنائية بالرياض، وتواجه مقرراتها إشكالية عجز أطراف المجتمع الدولي عن تنفيذ حل سياسي دائم يوقف العدوان فوراً، وينهي الوضع المأساوي بفلسطين، ويمنح شعبها حقوقهم وفق مقررات المرجعيات الدولية”.

وأثارت التغريدة التي نشرتها الوزيرة جدلا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها متهمة بالتطبيع مع الاحتلال، وهو ما رآه البعض محاولة منها لتحسين موقفها بعد الهجوم الشديد الذي واجهته خلال الفترة الماضية، لرفض الشارع الليبي جلوسها مع مسؤولين تابعين للاحتلال في أحد العواصم الأوروبية.

وفي أغسطس الماضي أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارا بوقف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق.

وجاء القرار بعدما نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تفاصيل اجتماع عقد في روما بين المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وعقب كشف تفاصيل اللقاء خرجت مظاهرات واسعة في العاصمة طرابلس رفضا للمقابلة التي أعلنت الجهات الرسمية الليبية أنها تمت دون موافقتها، نافية أي تواصل بين المؤسسات الليبية، ودولة الاحتلال.