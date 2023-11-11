تعاون ليبي عماني لدعم التحول الرقمي في قطاع التعليم

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في ليبيا، إن وزير التعليم موسى المقريف، اتفق مع نظيرته العمانية مدينة الشيبانية، على دعم عملية التحول الرقمي في قِطاع التعليم، خاصة في الامتحانات ورصد الدرجات.

وأضافت الوزارة، أن المقريف والشيبانية اتفقا على تنظيم ورش عمل مشتركة تتناول التعليم الإلكتروني، والتّقييم المستمر لأداء التلاميذ والطلاب، وذلك في لقاء جمعهما، على هامش المؤتمر العام لليونسكو الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية.

وأكدت الوزارة، أنه تقرر تشكيل لجان متخصصة مشتركة من الدولتَين، خاصة في مجال إدارة عملية الامتحانات ورصد الدرجات.

ووفقا للبيان، استعرض الوزيران نظامي التعليم في البلدين، وبرامج تطوير العملية التعليمية، وتعزيز المهارات اللغوية للتلامِيذ. وتلقى المقريف دعوة من نظيرته لزيارة سلطنة عمان، وخلالها سيجرى توقيع مُذكِّرة التفاهم حال اتفاق الطرفين على بنودها.