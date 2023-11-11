تحفة “امرأة الساعة” لبيكاسو تباع بأكثر من 139 مليون دولار

أعلنت دار سوثبي للمزادات أن لوحة “امرأة الساعة” الشهيرة لبابلو بيكاسو، بيعت بمزاد مقابل 139.4 مليون دولار.

وجاء في بيان صادر عن دار المزادات على شبكة “X” للتواصل الاجتماعي:”تحفة امرأة الساعة (Femme à la montre) التي رسمها بابلو بيكاسو عام 1932 بيعت مؤخرا في مزاد مقابل 139.4 مليون دولار، لتصبح ثاني أغلى عمل للفنان يباع في مزاد على الإطلاق والأكثر قيمة هذا العام”.

وكانت اللوحة موجودة ضمن مجموعة مقتنيات خاصة منذ عام 1968، وتظهر فيها ملهمة بيكاسو ماري تيريز والتر.

وتجدر الإشارة إلى أن اللوحة المذكورة عرضت في سبتمبر الماضي في دبي في إطار جولة شملت هونغ كونغ ولندن أيضا.