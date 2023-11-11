بعد توقفه لـ 10 سنوات.. إعادة أحد آبار النفط بحقل زلطن للعمل

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، نجاح الفرق الفنية والمهندسون بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في تحقيق نتائج عالية وغير مسبوقة لأحد الآبار المغلقة بحقل زلطن.

وقالت المؤسسة في بيان لها، الجمعة، إن المختصين الوطنيين بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، قاموا بدراسة وافية ومستفيضة، تمكنوا على إثرها من الانتهاء من عملية صيانة البئر (C258H-6) باستخدام منصة صيانة Workover Rig والتي تم من خلالها عزل طبقة زلطن المنتجة للمياه وإجراء استكمال لطبقة الحراش العلوية وإجراء عملية تحسين بالحامض Acid stimulation.

وذكرت المؤسسة أن إنتاجية البئر بلغت 3326 برميل من النفط الخام في اليوم بنسبة 100% وبدون أية مياه مصاحبة وذلك وفق اختبار وتقييم بواسطة فاصل الاختبارات المتحرك من خلال الخانق 48/64 بوصة وبضغط 527 رطلا للبوصة المربعة (تدفق طبيعي).

وأشارت إلى أن هذا البئر كان مقفلاً منذ شهر إبريل 2013 بسبب ضعف الإنتاج وكثرة إنتاج المياه المصاحبة حيث وصلت إلى أكثر من 97% من طبقة زلطن التي تم عزلها بعد إجراء الصيانة.

ولفتت المؤسسة إلى أن هذه النتائج المثمرة والنجاحات التي تتوالى، هي محصلة طبيعية للدعم والتوجيه الذي تنتهجه الإدارة الحكيمة بالمؤسسة الوطنية للنفط وتعكس العمل بروح الفريق الواحد ومدى التحدي والإصرار والعطاء الذي تبذله شركة سرت إدارةً ومستخدمين للوصول إلى أعلى معدلات القدرة الإنتاجية من النفط الخام.

وأشادت بالجهود والخطط المدروسة التي أسفرت عن هذه النتائج، مؤكدة استمرار دعمها ومساندتها للخطط الطموحة التي تفضي إلى مثل هذه النتائج.