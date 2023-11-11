بعد تسجيل إصابات بالبيضاء.. الشرطة الزراعية تمنع حركة الأبقار المصابة بـ “الجلد العقدي”

أخبار ليبيا 24

دعا، رئيس جهاز الشرطة الزراعية، لواء حافظ محمد، رؤساء فروع الجهاز بشرق ليبيا، إلى اتخاذ كافة الإجراءات بصورة عاجلة وفورية بمنع حركة الأبقار المصابة بمرض التهاب الجلد العقدي، وذلك بناء على إشارة من قبل المركز الوطني للصحة الحيوانية.

وغب رسالة المطالبة لرؤساء الفروع، كتب رئيس الجهاز: “يطلب منكم وبصورة عاجلة وفورية اتخاذ كافة الإجراءات بمنع حركة الحيوانات المصابة وقفل أسواق الحيوانات إلى حين نهاية هذا التفشي الوبائي”.

ودعا رئيس الجهاز، رؤوساء الفروع بالتنسيق والتعاون مع مكاتب الصحة الحيوانية والأجهزة الأمنية وجهاز الحرس البلدي بالبلديات، وكذلك التعميم على كافة البوابات ونقاط التفتيش.

وناشد، مدير إدارة الثروة الحيوانية الجبل الأخضر، صالح بومباركة، الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفوري بعد انتشار مرض “الجلد العقدي” بالأبقار و”جدري الأغنام” في بلدية البيضاء.

وقال بومباركة، في تصريح لأخبار ليبيا 24، إنّه تمّ تسجيل 142 إصابة خلال أسبوع واحد، كما تم تسجيل نفوق أكثر من 20 بقرة، لافتًا إلى أن عملية الحصر في ازدياد والبلاغات لا زالت مستمرة.

وأوضح بومباركة، أن المرض منتشر بشكل كبير وينتقل عن طريق البعوض والافرازات الأنفية واللعاب والتلقيح.

وقال: إن “هذا المرض انتشر بعد عاصفة دانيال التي ضربت الشرق الليبي، بسبب تلوث المياه وانتشار الجثث في الأودية”، لافتًا إلى أن الوضع “كارثي جدًا”.