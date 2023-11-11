الهجرة الدولية تعيد “168” مهاجراً تشادياً كانوا عالقين في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم السبت، 168 مواطناً تشادياً كانوا عالقين في ليبيا، بعد تسللهم بطريقة غير قانونية.

ووفق صحف تشادية، فإن برنامج المنظمة للمساعدة في العودة الطوعية وإعادة الإدماج، ساعد في عودة المهاجرين إلى وطنهم.

ويخضع العائدون لتدريب لمدة يومين يركز على إدارة الأعمال والمشاريع، بهدف تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي في بلدهم الأصلي.

وقبل أيام، أفادت المنظمة الدولية للهجرة باعتراض 415 مهاجراً في البحر، في الفترة من 29 من أكتوبر حتى 4 من نوفمبر، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل؛ ليرتفع بذلك إجمالي المهاجرين الذين جرى اعتراضهم خلال العام 2023 إلى 13611 مهاجراً.

وتشترك ليبيا وتشاد في حدود يتجاوز طولها ألف كيلومتر، وإلى جانب مهاجرين غير شرعيين يتواجد متمردون تشاديون على جانبيها.

وفي أغسطس الماضي، نفذت قوات الجيش الوطني الليبي، عمليات أمنية لإخلاء وتنظيف أكثر من 2000 وحدة سكنية بمنطقة أم الأرانب بالجنوب الليبي، كان يسكنها عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية وعائلاتهم.

وهذ الوحدات السكنية غير المكتملة احتلها المتمردون التشاديون بالقوة قبل أربع سنوات، ومخصّصة أصلا لإيواء عائلات ليبية.

وفي فبراير الماضي، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة، ترحيل 203 مهاجرين من الجنسية التشادية.

وأشار الجهاز إلى إحالة المهاجرين من مكاتب الترحيل بطرابلس وبنغازي عبر منفذ التوم الحدودي لليبيا مع جمهورية تشاد.