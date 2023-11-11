المنفي بالقمة العربية الإسلامية بالرياض يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أخبار ليبيا 24

طالب، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في كلمة ألقاها خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة التي انطلقت أعمالها اليوم السبت في الرياض.

ودعا المنفي، إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية تصعيدية لوقف الحرب على غزة وممارسة كافة الضغوط السياسية لوقف العدوان وإدخال المساعدات بشكل فوري إلى غزة

وقال المنفي: “نحن مسؤولون أمام شعوبنا والتاريخ بألا نسمح لدولة الاحتلال بالتمادي في جرائمها”، مشيرًا إلى مصداقية النظام العالمي ومؤسساته أصبحت محل شك أمام ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من إبادة جماعية.

وأشار المنفي، إلى تزايد المناصرين للقضية فلسطين والمدافعين عنها رغم التأييد غير المبرر لحملة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيين في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة، اليوم السبت في الرياض، لبحث التطورات التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت يومها السادس والثلاثين.