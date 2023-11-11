الكهرباء تعلن انتهاء “العمرة الجسيمة” بمحطة السرير

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، انتهاء أعمال العمرة الجسيمة بالوحدة الغازية الأولى (GT11) بمحطة كهرباء السرير.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن أعمال العمرة الجسيمة نفذها فنيي ومهندسي محطة كهرباء السرير.

وبينت شركة الكهرباء أن هذه الأعمال تهدف للحفاظ على نمط عطاء محطة كهرباء السرير وزيادة قدرتها الإنتاجية.

ولفتت الشركة إلى أن ذلك يأتي ضمن خططها الرامية للرفع من كفاءة الإنتاج عبر تركيز الجهود على صيانة باقي وحدات التوليد لدعم الشبكة العامة والاستفادة منها في المحافظة على استقراريه الشبكة الكهربائية خلال فترة الذروة الشتوية.