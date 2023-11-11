القابضة للاتصالات توضح أسباب ضعف خدمات الانترنت خلال الـ “24” ساعة الماضية

أخبار ليبيا 24

أصدرت الشركة القابضة للاتصالات مساء اليوم الجمعة بياناً أوضحت فيه السبب وراء صعف خدمات الانترنت في ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وبحسب بيان الشركة، فإن عدم استقرار خدمات الإنترنت “LTT” خلال 24 ساعة الماضية، نتج عن أعطال متزامنة ومتكررة في الكابلات الأرضية التي تربط مقاسمها الرئيسة بخدمات الإنترنت.

وتأسفت الشركة كذلك بأن هذه الأعطال قد أثرت على استمرار الخدمة لجزء كبير من المشتركين، مؤكدة أنها تعمل على مدار الساعة مع مزودي الخدمة على معرفة التفاصيل والمسببات وإيجاد الحلول لتلافي تكرار ذلك مستقبلاً.

وأضافت الشوكة في بيانها أنها تعتذر للمشتركين عن أي إزعاج نتج عن هذا الظرف الطارئ، مؤكدةً أنهم محط اهتمامها ورضائهم أهم أولوياتها.