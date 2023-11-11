القابضة للاتصالات توضح أسباب ضعف خدمات الانترنت خلال الـ “24” ساعة الماضية

11 نوفمبر، 2023 12:08 ص
0 0

أخبار ليبيا 24

أصدرت الشركة القابضة للاتصالات مساء اليوم الجمعة بياناً أوضحت فيه السبب وراء صعف خدمات الانترنت في ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وبحسب بيان الشركة، فإن عدم استقرار خدمات الإنترنت “LTT” خلال 24 ساعة الماضية، نتج عن أعطال متزامنة ومتكررة في الكابلات الأرضية التي تربط مقاسمها الرئيسة بخدمات الإنترنت.

وتأسفت الشركة كذلك بأن هذه الأعطال قد أثرت على استمرار الخدمة لجزء كبير من المشتركين، مؤكدة أنها تعمل على مدار الساعة مع مزودي الخدمة على معرفة التفاصيل والمسببات وإيجاد الحلول لتلافي تكرار ذلك مستقبلاً.

وأضافت الشوكة في بيانها أنها تعتذر للمشتركين عن أي إزعاج نتج عن هذا الظرف الطارئ، مؤكدةً أنهم محط اهتمامها ورضائهم أهم أولوياتها.

11 نوفمبر، 2023 12:08 ص
0 0

المزيد من الأخبار

طبي بنغازي ينجح في إنقاذ رضيع أصيب بكسر خطير في الجمجمة

10 نوفمبر، 2023 11:18 م

المنفي يشيد بمبادرة السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول أفريقيا

10 نوفمبر، 2023 10:57 م

“أنوار ليبيا” تنقذ “28” مهاجراً غير شرعي قبالة ساحل طرابلس

10 نوفمبر، 2023 10:53 م

الحويج يبحث مع السفير الإيطالي أوجه التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار 

10 نوفمبر، 2023 9:50 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى