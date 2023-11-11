الداخلية: منتسبو قاطع العسة الأمني يواصلون تأمين الحدود الليبية التونسية لمكافحة الهجرة

أخبار ليبيا 24

قالت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، اليوم السبت، إن منتسبي قاطع العسة الأمني الحدودي يواصلون تنفيذ مهام تأمين الحدود الليبية التونسية.

وأضافت الوزارة، أن ذلك يأتي تنفيذا للخطة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب.

من جانب آخر قالت الوزارة، إن مديرية أمن الجفارة تواصل نشر التمركزات الأمنية، مجاهرة بالأمن، وتنفيذا للخطة الموضوعة بشأن ضبط المطلوبين.

وأضافت، أن مدير أمن الجفارة، لواء عبدالناصر الطيف، قام صباح اليوم السبت، بزيارة عدد من هذه التمركزات بالطريق الساحلي.

وأوضحت أن الزيارة شملت منطقة الطويبة والمعمورة، وذلك للوقوف على سير العمل وإمكانية دعم الدوريات والتمركزات الأمنية بأعضاء التحري والقبض لضبط المطلوبين.