الداخلية تُعلن إنقاذها 147 مهاجرا قبالة سواحل زوارة

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إنقاذ 147 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عربية وإفريقية قبالة سواحل زوارة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية اليوم السبت، تمكن طاقم الزورق وادي غان (301)، التابع للإدارة العامة لأمن السواحل مساء الجمعة، من إنقاذ 147 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عربية وإفريقية قبالة سواحل زوارة.

ولفت البيان إلى إنزال المهاجرين بعد إنقاذهم، بنقطة الشعاب التابعة لفرع الإدارة بميناء طرابلس البحري، ليتم تسليمهم بعد ذلك لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، الجمعة، إنقاذ إحدى سفنها 28 مهاجرا غير شرعيين كانوا في حاجة ماسة للمساعدة.

وعثرت السفينة أنوار ليبيا على قارب مطاطي على متنه المهاجرين قبالة ساحل طرابلس، حيث قدمت لهم المساعدة كواجب إنساني وأخلاقي.

وأضاف البيان أن المهاجرين جميعهم يحملون الجنسية السورية وبينهم نساء وأطفال، وقد قدم طاقم السفينة لهم المساعدة الطبية، ثم توجهت إلى المحطة الإرشادية إلى طرابلس لإيصالهم.