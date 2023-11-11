الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق الشمال الشرقي

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر للسحب مساء اليوم السبت على مناطق الشمال الغربي, مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة, وتشمل مناطق الشمال الشرقي يوم الإثنين وتكون جيدة على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر.

وفي راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً, مع احتمال سقوط أمطار خفيفة و متفرقة على المناطق الساحلية.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة , تتحول يوم الغد إلى غربية فجنوبية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على اغلب المناطق ما بين (23–28)مْ، تصل إلى (30)مْ على سرت و أبونجيم.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر السحب مساء الغد على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر, مع فرصة سقوط أمطار جيدة يوم الإثنين تتخللها خلايا من السحب الرعدية أحيانا, مع احتمال ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح الغد على رأس لانوف ومناطق أقصى الساحل الشرقي.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة, تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24– 30)مْ.

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26–31)مْ .

بينما في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على جالو والجغبوب.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-29)مْ.