أردوغان: أمريكا تدعو لحقوق الإنسان ونست ذلك أمام إسرائيل

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أمريكا والغرب يدعيان حقوق الإنسان لكنهما نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل، على حد تعبيره.

وأضاف أردوغان، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، المنعقدة في الرياض، أن إسرائيل تحاول الانتقام لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء، مشيرًا على أن 73 في المئة من الذين فقدوا أرواحهم في غزة والضفة هم من النساء والأطفال، وفقَ قوله.

من جهته… شدّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال كلمته في أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض، على أنّ أمريكا تعتبر أساسيًا في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال رئيسي إن ما يحدث الآن قطاع غزة يعتبر أسوء جريمة في التاريخ، ويجب الاعتماد على العالم الإسلامي من أجل الوصل إلى مفتاح الحل، وفق قوله.