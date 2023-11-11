أحدث التسريبات عن الهاتف الجديد من سامسونغ

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنيات، معلومات عن الهاتف الجديد الذي سينضم لأسرة هواتف “Galaxy A” من سامسونغ.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف المنتظر سيأتي شبيها من حيث التصميم بهواتف Galaxy A 55، وسيحصل على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، أبعادها “19.5:9″، ودقة عرضها (2340/1080) بيكسل.

والكاميرا الأساسية له ستأتي بثلاث عدسات، العدسة الأساسية فيها بدقة 50 مييغابيكسل، وفيها عدسة لتصوير الماكرو، ومستشعر لتحديد عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فبدقة 13 ميغابيكسل.

وسيعمل الهاتف على الأغلب بنظام Android 14 الجديد، ومعالج Exynos 1280، ومعالج رسوميات Mali-G68، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وبالرغم من أنه هاتف من أجهزة الفئة المتوسطة فقد زودته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، وتقنيات Bluetooth 5.3 للاقتران السريع بالأجهزة الأخرى، وجهزته بماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع.