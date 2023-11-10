(5+5) تطالب الأطراف السياسية بالالتزام بوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي 

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طالبت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الأطراف السياسية بالالتزام بوقف إطلاق النار وعدم القيام بأي أعمال من شأنها أن تزعزع الاستقرار والمشهد الأمني في كافة التراب.

ودعت اللجنة العسكرية في بيان لها الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤوليتها وإيجاد حل سياسي للوضع الراهن.

وأوضحت اللجنة العسكرية المشتركة أن الحل السياسي يؤثر بشكل مباشر على الوضع الأمني.

وشددت على ضرورة إعادة ترتيب أولويات عملها والتركيز على دعم اللجان الفرعية المعنية باستدامة وقف إطلاق النار.