20 شاحنة..العامة للكهرباء: وصول المزيد من المعدات الكهربائية إلى مخازن بئر دياب 

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أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة، وصول المزيد من المعدات الكهربائية إلى مخازن بئر دياب عبر منفذ رأس اجدير.

وأوضحت الشركة وصول عدد (20) شاحنة موردة من شركة الإنشاءات الكهربائية محملة بأبراج حديدية.

وأضافت الشركة أنها تواصل جهودها لتوفير كافة الاحتياجات والمعدات والمستلزمات الضرورية الخاصة بمكونات الشبكة لاستكمال مشاريع نقل الطاقة.

وأشارت كذلك إلى أنها تواصل أعمال الصيانة بهدف المحافظة على استقرار الشبكة وتحسين أداء عملها.