ناقلة مليونية ثالثة خلال نوفمبر من الحريقة لم تحدد وجهتها 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الجمعة، أن الناقلة النفطية (فرونت سينا) رست على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام والوجهة لأمر .

وأشار المصدر إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الثالثة خلال شهر نوفمبر الجاري قادمة من تركيا وتحمل علم هونج كونج.

وأفاد المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 210 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.