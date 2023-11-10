لتحديد هويتها.. استمرار استخراج رفات عدد من ضحايا فيضان درنة من المقابر الجماعية

أخبار ليبيا 24

تتواصل في درنة تحت إشراف ومتابعة النيابة العامة عملية استخراج رفات عدد من ضحايا الفيضان في درنة من المقابر الجماعية بالظهر الحمر لتحديد هوياتها وحصر أعدادهم وإعادة دفنها من جديد.

والثلاثاء 7 نوفمبر 2023 قامت الفرقة المساندة للطب الشرعي التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم باستخراج 62 من الرفات وكيس أشلاء من المقابر الجماعية بمقبرة الظهر الحمر.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم، إن هذا العمل يأتي لإعادة تنظيم دفنها، مشيرًا إلى أن الرفات تعود لضحايا تم دفنهم خلال اليومين الأولين من الكارثة التي ضربت درنة.

وأضاف، أن الفرق تستخرج الرفات وتقوم بوضعه في أكياس الجثامين، وتأكيد العدد الكلي، ومتابعة اجراءات إعادة تنظيم دفنها.

وتعرضت درنة في العاشر من سبتمبر الماضي لفيضان مدمر تسبب في مسح جزء كبير من المدينة ومقتل الآلاف.

ومنذ ذلك الوقت لا يزال آلاف الأشخاص الذين جرفتهم الأمواج والسيول في عداد المفقودين. كما لا تزال الجهود المحلية مستمرة في البحث عن بقايا الجثث تحت الركام وفي أعماق البحر.