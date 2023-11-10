في إطار مؤازرة  الشعب الفلسطيني.. وفد من مجلس الدولة يزور سفارة فلسطين لدى ليبيا

أخبار ليبيا 24

أجرى وفد من المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس عمر العبيدي، أمس الخميس، زيارة إلى مقر سفارة فلسطين في العاصمة طرابلس، حيث كان في استقبالهم السفير محمد رحال.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن الزيارة تأتي في إطارة مؤازرة ودعم الشعب الفلسطيني وما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة وتطهير عرقي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وجدد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي خلال لقائه مع السفير الفلسطيني محمد رحال التأكيد على دعم ومساندة ليبيا للشعب الفلسطيني بالطرق والوسائل كافة من أجل استعادة حقوقه في إقامة دولته المستقلة.

وتواصل قوات الاحتلال حربها على المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي في أعنف عدوان تسبب في سقوط نحو 10812 شهيدًا بعد 34 يومًا من اندلاع حرب الكيان الصهيوني على غزة والضفة الغربية.