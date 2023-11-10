طبي بنغازي ينجح في إنقاذ رضيع أصيب بكسر خطير في الجمجمة

أخبار ليبيا 24

استقبل مركز بنغازي الطبي، اليوم الجمعة، طفلاً يبلغ من العمر عام واحد، إذ كان يعاني من إصابة خطيرة بالرأس نتيجة لسقوطه من الدرج.

وبعد الفحص السريري والتصوير المقطعي على الرأس تبين أن الرضيع يعاني وجود كسر بالجمجمة، ضاغط على النسيج الدماغي ووريد المخ.

تم إجراء عملية إزالة العظم المكسور بالجمجمة بكل دقة وتكللت العملية بالنجاح، بواسطة الدكتور أحمد الشريف، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، ومساعديه الدكتور بدر الشركسي، طبيب جراحة المخ والأعصاب، والدكتورة نعمه بالقائد، طبيب جراحة المخ والأعصاب.