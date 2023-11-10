ضبط ثلاثة وافدين في سرت مطلوبين في قضية نصب في صبراتة

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ضبطت دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي في سرت ثلاثة وافدين مطلوبين لدى مركز شرطة صبراتة بتهمة النصب، وذلك أثناء محاولة فرارهم.

وقال وزارة الداخلية إن عملية القبض جاءت في إطار التعاون الأمني المشترك بين مختلف مكونات وزارة الداخلية.

وذكرت، أن عملية القبض جاءت بعد ورود بلاغ لمركز شرطة صبراتة بمديرية أمن صبراتة مفاده قيام ثلاث أشخاص وافدين بالنصب على مواطن بمبلغ مالي وقدره 30 ألف دينار ليبي.

وأضافت، أنّه على الفور تمّ التواصل مع الغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية والتعميم على المتهمين؛ مما أسفر عن ضبطهم من قبل دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي سرت أثناء محاولتهم الهرب.

وقالت الوزارة، إن دوريات من مركز شرطة صبراتة توجهت إلى مدينة سرت واستلمت المتهمين من حيث الاختصاص.