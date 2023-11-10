شركة الخليج العربي تدرس مع مستشارين من مؤسسة النفط خطط زيادة إنتاج النفط

أخبار ليبيا 24

عقدت، شركة الخليج العربي للنفط، اجتماعا مع مستشارين بالمؤسسة الوطنية للنفط، بهدف متابعة خطط زيادة الإنتاج والمشاكل، التي تعيق إنجاز العمل، ودراسة الحلول اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات.

واجتمع، الخميس، محمد بن شتوان، رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، في بنغازي، مع مستشارين من مكتب البرامج الاستراتيجية بالمؤسسة الوطنية للنفط.

ويأتي الاجتماع للوقوف على المتطلبات المتعلقة بزيادة الإنتاج والمشاكل التي تعيق إنجاز هذا العمل ودراسة الحلول اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات، وفق ما ذكرت الشركة.

وكانت الشركة قد عقدت اجتماعا قبل يومين بشأن تنفيذ توصيات المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الاستفادة من الحقول الهامشية والعمل على جمع المعلومات وتوفيرها تمهيدًا لتنفيذ العمليات الخاصة، بوضع هذه الحقول على الإنتاج خاصة وأنه لم يتم العمل بها منذ فترة طويلة.