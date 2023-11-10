شرطة الصابري تضبط شخصًا من ذوي السوابق وبحوزته كمية من حبوب الهلوسة 

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أمن بنغازي شرطة الصابري نجح في القبض على شخص من ذوي السوابق وبحوزته كمية من حبوب الهلوسة

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الصابري نجح في القبض على شخص من ذوي السوابق وبحوزته كمية من حبوب الهلوسة.

وأوضحت أنه أثناء تجوال دوريات الأمن غير الظاهرة التابعة للمركز تمت مشاهدة أحد الأشخاص من ذوي السوابق وقد كان في حالة غير طبيعية (حالة هيجان) وبحوزته كيس متوسط الحجم.

وأضافت المديرية أنه عند مشاهدته لأعضاء التحريات قام برمي الكيس الذي كان بحوزته مُحاولاً الهرب وقام بالاعتداء على أعضاء التحريات ومقاومتهم وتم التعامل معه وضبطه.

وأشارت المديرية إلى أنه تم ضبط كيس بحوزة المتهم وعدد 40 شريط من حبوب الهلوسة نوع ارتان وعدد 45 قرص من حبوب الهلوسة نوع بترل وعدد 77قرص من حبوب الهلوسة نوع ارتان.

وأفادت أنه تم الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ص.ح.م وأحيل إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.