زيادة الرحلات الجوية..السفير الإيطالي يعبر عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع ليبيا 

أخبارليبيا24

عبّر سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا البريني، على رغبة الحكومة الإيطالية لتعزيز التعاون مع دولة ليبيا في مجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البريني خلال لقائه وزير الاقتصاد محمد الحويج حرص الشركات الإيطالية على استئناف عملها بدولة ليبيا واستكمال المشاريع المتعاقد عليها.

وأشار السفير الإيطالي إلى أن الغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة تعمل على تنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية في نسخته الثانية على أرض معرض طرابلس الدولي بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض التابعة للوزارة.

ولفت البريني إلى أنه يتم التحضير لإقامة المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي بالعاصمة روما خلال شهر ديسمبر 2023م.

وأكد أن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين سيشهد زيادة عدد الرحلات الأسبوعية خلال الفترة المقبلة في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.