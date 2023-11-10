دومة يناقش مسألة الرقم الإداري مع مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا 

10 نوفمبر، 2023 12:56 ص
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أخبارليبيا24

ناقش النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، مع مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا مسألة الرقم الإداري من الناحية الإنسانية والقانونية. 

وتطرق دومة وشيوخ قبائل الطوارق خلال اللقاء بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي إلى احتياجات مناطق الجنوب الليبي وتقديم الخدمات لها. 

وقدم مجلس قبائل الطوارق خلال اللقاء إحاطة للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب حول زيارتهم لمدينة بنغازي. 

وأكد مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا على دعمهم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 

10 نوفمبر، 2023 12:56 ص
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