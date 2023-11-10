توقعات بهطول أمطار متفرقة على مناطق شمال ليبيا

10 نوفمبر، 2023 11:03 ص
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أخبار ليبيا 24

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة يوم غد السبت على مناطق الشمال الغربي ويوم الإثنين على مناطق الشمال الشرقي.

وقال المركز، إن الأجواء لاتزال معتدلة نسبيا على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، بينما تتكاثر السحب مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد.

وأضاف، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح على مناطق الشمال تتراوح ما بين 25 و30 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظ بداية من يوم الغد على مناطق الشمال خاصة الشمال الغربي.

وتسجل على مناطق الوسط والجنوب ما بين 26 و31 مئوية.

وذكر المركز، أن من المتوقع أن تتكاثر السحب بداية من يوم الأحد على مناطق الشمال الشرقي، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة يوم الإثنين خاصة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر. وقال إن الأمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

 

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10 نوفمبر، 2023 11:03 ص
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