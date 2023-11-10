بن حمد يبحث مع بن سلمان تطورات الأوضاع في غزة

قالت وسائل إعلام قطرية ، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمدبن سلمان، في الرياض، الجمعة ، آخر التطورات بقطاع غزة ، وذلك في الوقت الذي يُصعد فيه جيش الاحتلالالإسرائيلي هجماته ضد مستشفيات غزة، ويشن غارات عنيفة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى حالة قلقكبيرة على مصير النازحين في تلك المستشفيات.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان له ، إن الجانبين ناقشا “المستجدات الراهنة، خاصةً تطورات الأوضاع فيفلسطين المحتلة وجهود وقف العدوان على غزة وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل، وما من شأنه دعمالأمن والاستقرار في المنطقة”.