الهجرة الدولية: مقتل 700 باشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في الجنينة

10 نوفمبر، 2023 9:01 ص
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أخبار ليبيا 24

قالت، المنظمة الدولية للهجرة، إن حوالي 700 شخص قتلوا في غرب دارفور بعد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الجنينة يومي 4 و5 نوفمبر.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان يوم الخميس، أن 100 أصيبوا واعتبر 300 آخرون في عداد المفقودين.

واشتبك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في قتال عنيف، الأربعاء، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

أعلنت قوات الدعم السريع، السبت، سيطرتها على مقر الجيش في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، مما يحكم قبضتها على المدينة حيث اتُهمت بتنفيذ سلسلة من عمليات القتل العرقي.

ومدينة الجنينة هي ثالث عاصمة من عواصم الولايات الخمس في منطقة دارفور، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بالكامل خلال الأسبوعين الماضيين حتى مع بدء ممثلين عن هذه القوات شبه العسكرية وممثلين عن الجيش محادثات في جدة.

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10 نوفمبر، 2023 9:01 ص
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