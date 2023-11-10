النيابة العامة توقف تزويد 15 محطة بسبب بيعها الوقود للمهربين

أخبار ليبيا 24

أعلنت النيابة العامة وقف تزويد 15 محطة في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس اجدير، تتعمد بيع الوقود لجماعات تقوم بتهريبه إلى خارج البلاد.

وقال مكتب النائب العام، في بيان له الخميس، إن النيابة واصلت تدابيرها الرامية إلى رد الاتجار غير المشروع بالمحروقات، حيث نظر المحامي العام معلومات حول ارتكاب وقائع كسب غير مشروع نسبت إلى مُفوَّضِي 15 أداة توزيع، تعمدوا التصرف في كميات لجماعات ترتزق من تهريب الوقود إلى خارج البلاد، حيث قرر المحقق وقف تزويد تلك المحطات بالمحروقات.

وفي 22 أكتوبر الماضي، أعلنت النيابة العامة قرارا مماثلا بشان 32 موزعا معتمدا للوقود في المنطقة نفسها، يقومون ببيع كميات الوقود المخصصة لهم لجماعات التهريب.

وفي 17 مايو الماضي، قال مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إن فاتورة تهريب الوقود تقدر بأكثر من 30 مليار دينار، وبنسبة 30% من قيمة فاتورة المحروقات.

وفي الخامس من نوفمبر الجاري، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن قيمة دعم الوقود لمحطات الكهرباء والاستخدامات الأخرى تصل سنويا إلى 12 مليار دولار.