المنفي يشيد بمبادرة السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول أفريقيا

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أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بمبادرة المملكة العربية السعودية بالدعوة إلى انعقاد القمة الأفريقية – السعودية الأولى، معبراً عن أمله أن تسهم في بناء جسور أخرى من التعاون الاقتصادي بين أفريقيا والوطن العربي، لما تتمتع به المملكة من مقدرات هائلة، وتحظى به من مكانة مرموقة.

وقال المنفي، في كلمته بالقمة التي انعقدت في الرياض اليوم الجمعة، إن الشراكة الأفريقية العربية عموماً، والأفريقية – السعودية خصوصاً، ستكون الشراكة الأوفر حظاً للنجاح والاستدامة نظراً لعوامل تاريخية وجغرافية وجيوسياسية واقتصادية.

واعتبر أنه يمكن وصفها بأنها شراكة طبيعية ترجع إلى فجر التاريخ، من قوافل التجارة بين شبه الجزيرة العربية واليمن من جهة، والهضبة الإثيوبية والسواحل الشرقية لأفريقيا من جهة أخرى، وإلى الهجرات في الاتجاهين عبر باب المندب حتى الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا.

وأشار إلى أن هذه الشراكة ستكون الأقل كلفة من حيث التمويل، والتعرض للمخاطر، والأقدر على الاستدامة مقارنة بالشراكات الأفريقية الأخرى بسبب القرب الجغرافي والتقارب البشري، وانخفاض مستوى العوائق بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى وجود أسس قائمة لتلك الشراكة، من تلك الأسس وجود نشاط استثماري سعودي ومشروعات تنموية سعودية وإسهامات ومشاركات عديدة في غالبية دول القارة.

ولفت إلى أن الروابط المتينة التي تربط عرب آسيا، ومنها السعودية، بإخوانهم عرب أفريقيا تقابلها فرص وإمكانات وموارد طبيعية في أفريقيا، ووفرة نقدية وتوافر لمصادر الطاقة تتطلب شراكة تنموية واعدة.

وأكد المنفي أن الاتحاد الأفريقي اتخذ خطوات مهمة تمثلت في تأسيس مؤسسات مالية قارية، المصرف المركزي الأفريقي، وصندوق النقد الأفريقي، والمصرف الأفريقي للاستثمار، الذي يتخذ من طرابلس مقراً له، بالإضافة إلى تأسيس منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وإطلاق مبادرات أخرى تُقرّب من تحقيق التكامل الأفريقي، وتعزز من درجة جهوزية الاتحاد الأفريقي كشريك استراتيجي.

وحث المنفي، أعضاء الاتحاد الأفريقي على التعجيل باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بمباشرة المؤسسات المالية الأفريقية أعمالها في أقرب الآجال، وإزالة كل العراقيل من أمامها، متمنيا انعقاد القمة الأفريقية – العربية الخامسة في أقرب وقت، للبناء على نجاح القمة السعودية – الأفريقية الأولى، وتعظيم نتائجها كرافد حيوي لها.