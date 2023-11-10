المنفي يبحث مع ماكرون توحيد الجهود لوقف العدوان على غزة

10 نوفمبر، 2023 2:55 م
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أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بقصر الإليزيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش منتدى السلام الذي يُقام في العاصمة باريس، بحسب المكتب الإعلامي للمنفي، اليوم الجمعة.

وبحث اللقاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع دخول القصف الإسرائيلي على القطاع يومه الـ34، وتوحيد الجهود لهدنة إنسانية تمهيداً لوقف مستدام للعمليات العسكرية.

كما تطرق اللقاء لتطورات العملية السياسية في ليبيا، والترحيب بما توصلت إليه لجنة 6+6 باعتماد القوانين الانتخابية، والتأكيد على الحاجة إلى استكمال الوصول إلى توافق وطني بشأن بقية المسائل العالقة والتي ما زالت محل خلاف، وبما يؤدي إلى إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال، بالإضافة لدعم عمل لجنة 5+5، تمهيداً لتوحيد المؤسسة العسكرية في كافة أنحاء البلاد.

واحتضنت فرنسا الخميس مؤتمرا لمناقشة الوضع في قطاع غزة وتنسيق توصيل المساعدات وكيفية مساعدة المصابين في القطاع بمشاركة نحو 80 دولة ومنظمة دولية، مع تضاؤل التوقعات بالتوصل إلى نتائج ملموسة دون الإعلان عن وقف لإطلاق النار.

10 نوفمبر، 2023 2:55 م
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