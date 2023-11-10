المقريف يبحث مع وزير التعليم المغربي تنظيم أنشطة طلابية مشتركة

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بحث وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، مع نظيره المغربي شكيب بنموسي تسمية لجنة مشتركة خلال الفترة المقبلة، تتولى مراجعة وتطوير المناهج في البلدين والتنسيق لأنشطة طلابية مشتركة وتبادل الخبرات بين المعلمين والإداريين في مجالي التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الخميس على هامش الدورة 42 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، المنعقدة في باريس خلال الفترة من 7 إلى 22 نوفمبر الجاري، حسب بيان وزارة التعليم .

وتناول اللقاء أوجه التعاون على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الوزارتين في شهر يونيو الماضي، واتفق الوزيران على مجموعة من النقاط ستكون محور عمل اللجنة المشتركة.