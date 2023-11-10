الكوني يبحث مع حكماء وأعيان مدينة مرزق ملف الإعمار وعودة النازحين 

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بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع حكماء وأعيان مدينة مرزق ملف الإعمار وعودة النازحين.

وأكد الكوني خلال اللقاء اليومين الماضيين متابعته رفقة نواب ووزراء الجنوب لملف تنمية فزان، وإعمار مدينة مرزق لتنال نصيبها من الإعمار أسوة بمدينتي بنغازي ودرنة.

وأوضح النائب للحكماء والأعيان بأن عودة النازحين ستساهم في استقرار الجنوب، وتنميته.

وأثنى الكوني على جهود حكماء وأعيان مدينة مرزق للمطالبة بحق العودة لمدينتهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشددوا على ضرورة تفعيل صندوق إعمار المدينة، ودعمه حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة إليه.