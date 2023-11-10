السفير الليبي في بلغاريا يبحث قضية الناقلة “بدر” 

أخبارليبيا24

بحث السفير الليبي في بلغاريا أبوبكر احمد سعيد مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغاري مارية جابرييل قضية الناقلة بدر.

واستعرض سعيد وجابرييل خلال اللقاء الذي تم أمس الخميس الديون المستحقة لكلا الجانبين.

وناقش الجانبان طرق وآليات الدفع بالعلاقات الثنائية، ووضع خطط مشتركة لإعادة الزخم للعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات كالنفط والغاز والتعليم والصحة.

ودعا السفير الليبي السفارة البلغارية إلى استئناف عملها من العاصمة طرابلس، مؤكدًا حرص الجانب الليبي على تسوية المسائل العالقة بين البلدين.

وفي ديسمبر 2018 أكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أن شرطة المنافذ البحرية البلغارية رفضت إخلاء سبيل الناقلة “بـــدر” المحتجزة تعسفاً بسبب دعوى قضائية ضد الدولة الليبية.

وأوضحت شركة النقل البحري في بيان لها أن شرطة المنافذ البحرية البلغارية أجبرت ربان وطاقم الناقلة بــدر النزول والإخلاء الفوري للناقلة وقطع الاتصالات على الطاقم.

وأفادت الشركة أن هذا الإجراء يعد سابقة خطيرة من شأنها أن تلحق الضـرر المباشر بأسطول الشركة على الرغم من صدور قرار المحكمة العليا في بورغاس سابقاً لصالح الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.