الحُصول على مُنح دِراسية روسية .. محور لقاء المقريف مع نائب وزير الخارجية الروسي

أخبار ليبيا 24

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، محمد المقريف، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، الحصول على مُنح دراسية روسية في مجالات العلوم والتّخصصات الطبية، وفق بيان الوزارة، اليوم الجمعة.

ويأتي اللقاء على هامش الدّورة (42) للمؤتمر العام لِمنظمة الأمم المتّحدة للتَّربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، الذي يُقام بِمقر المنظمة خلال الفترة من 7 – 22 من نوفمبر الجاري.

وَتناول الجانبان خلال اللقاء الذي عُقِد أمس الخميس، مواضيع ذات العلاقة بالعملية التَّعليمية والثقافية، ناقش الطرفان التّعاون العلمي بين البلدين.

واتَّفق الطرفان على دعم مُبادرة اليونسكو في برامجها عن التَّعليم من أجل السلام، وأكَّدا على إمكانية التّعاون المُشترك في مجال التُّراث الثقافي، إذ تزخر ليبيا بِعديدٍ من المواقع الأثرية الهامّة التي تحتاج إلى برامج تطوير وصيانة وحفظ.

وتطرَّق اللقاء إلى الحديث عن التّعاون في مجال برنامج المعلومات للجميع (IFAP) حيث تتميّز روسيا في مجال الاِهتمام بمجالات حفظ التُّراث الوثائقي، فضلاً عن إمكانية الاِستفادة من التّجربة الروسية في إنشاء اللجنة الوطنية لِبرنامج المعلومات للجميع.

وَاختتم الطرفان اللقاء بتأكيدهما على الاِستمرار في التواصل، وتبادل الدّعم والتّعاون.