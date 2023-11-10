الحويج يبحث مع السفير الإيطالي أوجه التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار 

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بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع لسفير الإيطالي لدى دولة ليبيا جانلوكا البريني أوجه التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء في ديوان وزارة الاقتصاد في طرابلس الأربعاء إلى آلية التشبيك بين أصحاب الاعمال في كلا البلدين.

وأكد الحويج على أهمية التعاون المشترك مع جمهورية إيطاليا انطلاقاً من رؤية استراتيجية على المدى البعيد.

وأضاف وزير الاقتصاد، أن إيطاليا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة ليبيا في منطقة الاتحاد الأوروبي، مشيراً الى وجود العديد من الفرص الواعدة لقطاع الاعمال والاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الليبي.

ونوه على أهمية تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة المبرمة بين البلدين عام 2008 م ، واستئناف العمل بمشاريع البنية التحتية المتعاقد عليها مع الشركات الإيطالية أهمها الطريق الدولي الرابط بين امساعد – رأس جدير

ودعا الحويج الجانب الإيطالي إلى إعداد الترتيبات اللازمة لعقد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة وتنظيم اجتماعات تضم وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة الليبية ونظيرتها بالحكومة الإيطالية لوضع رؤية مشتركة تحدد أطر التعاون الثنائي بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية.

وأشاد بجهود التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات والكهرباء والمواصلات وتدشين خط الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

وأشار الى أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة لدعم الشركات وأصحاب الاعمال المتعاملين في البلدين، معبراً على استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الإيطالية الراغبة في العمل بدولة ليبيا.